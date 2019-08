Kuidas oma otsuseid hästi argumenteerida?

Sigrid Hiis ja Margo Loor. Foto: Erakogu.

Halbade uudiste teatamine võib ebamugavust tekitada igaühes. Saates "Juhtimislabor" tuleb juttu sellest, kuidas oma seisukohti edukalt argumenteerida ka olukorras, mis esmapilgul keeruline tundub.

Oma meeskonnaga otsust jagades toetuvad erinevad juhid üldjuhul kas varasematest otsustest tulenevale autoriteedile, juhipositsioonile või harjumusele, mis seni toiminud on. Oluline on mõista, et püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast saadakse aru nii ettevõtte sees kui ka klientide ja teiste sihgruppide hulgas.

Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja Margo Loor räägib argumenteerimisest juhtimises ning annab nõuandeid, kuidas oma seisukohti efektiivselt edastada. Samuti arutletakse argumenteerimisoskuste arengu üle Eestis ning sellest, kuidas erinevad juhtimiskultuurid argumenteerimisoskusi mõjutavad.

Kuula saadet siit: