Kas töökuulutuste aeg on läbi saamas?

Palgast ja palgakommunikatsioonist räägivad Icefire’i personalijuht Sirli Spelman ja Brandemi tegevjuht Marie Evart. Foto: Andres Laanem

Seekordses „Töö ja palga“ saates räägime palgast, palgakommunikatsioonist ja sellest, kuidas mõjutab palganumbri avaldamine töökuulutuses värbamisprotsessi.

Stuudios on on Icefire’i personalijuht Sirli Spelman ja Brandemi tegevjuht Marie Evart. Juttu tuli sellest, miks on palgast rääkimine tabu, millal on klassikalises värbamisprotsessis hea aeg palgast rääkida ning kuidas mõjutab palganumbri avaldamine tööandja mainet.

Ühtlasi avaldavad Sirli ja Marie arvamust, kas on muutumas paremaks see, kuidas ja millal antakse tööotsijale infot selle kohta, kuidas tal kandideerimisprotsessis läinud on.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake saadet siit: