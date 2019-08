Pankrotimeistrite elu tuleb teha kibedamakas

Tänase Äripäeva kaaneloo peategelane Raivo Nirk 2009. aastal. Foto: Andres Haabu

Äripäev kirjutas tänases kaaneloos riigikohtu otsusest, et möödunud aasta suurima pankrotistuja põgenemine võlgade eest ei pruugi õnnestuda. Firma, mille kaudu Tallink võlga kätte üritab saada, läks pärast kohtuotsust Eesti tuntuima firmade likvideerija Raul Pindi kätte. Saates „Äripäev eetris“ rääkisime, miks see riigikohtu otsus on hea.

Nädala kaotajaks valisime audiitorbüroo Deloitte, kes sai hoiatava kollase kaardi: Eestis langetati esimest korda ajaloos tippaudiitorbüroo kvaliteedimärgist. Nädala võitjaks valisime aga keskmise palka saava Eesti inimese, kelle palgatõus jätkab kiiret tempot: tõus on jätkuvalt üle seitsme protsendi.

Lisaks rääkisime, mida rahvas arvab teisest pensionisambast, neljarajaliste maanteede ehitamisest, ehitusmahu kasvu raugemisest ning majanduskasvu pidurdumisest. Nädala olulisemad teemad võtsid kokku Äripäeva ajakirjanikud Aivar Hundimägi, Kristel Härma ja Priit Pokk.