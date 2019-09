Avatud palgasuhtlus teeb töötaja lojaalsemaks

Saates "Lavajutud" kõneleb Brandemi tegevjuht Marie Evart. Foto: Liisi Matvere

Kes on kunagi tööle kandideerinud, on suure tõenäosusega seisnud silmitsi olukorraga, kus teadmatus palganumbri kohta on tekitanud ebameeldivat tunnet. Kui aga tööandjale helistada ja küsida, kui suur palk on, siis on oht, et värbaja lahterdab tööotsija kahtlaste kandidaatide hulka, keda ei motiveeri töö sisu, vaid kõigest rahanumber.

Tööandjad proovivad tihtipeale aga ebamugavast palgateemast rääkimist lükata võimalikult viimasele hetkele. Kuidas ja millal peaks tööandja palgast rääkima, et sellest oleks kasu nii talle endale kui ka kandidaatidele?

Teemal kõneleb Brandemi tegevjuht Marie Evart.

Teises saatepooles saab sõna Eversheds Sutherland Ots & Co partner, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht Tambet Toomela.

Kuidas isikuandmete kaitse üldmäärus palka puudutab? Kas palgast võib omavahel rääkida? Kuidas lepingus määratleda? Kas on konfidentsiaalne? Kellele tohin öelda? Kuidas rääkida palganumbritest?

Saade "Lavajutud" on salvestatud konverentsil "Palga päev".

Kuulake saadet siit: