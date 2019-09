Kuidas noppida oma portfelli õiged aktsiad?

Tänane investor Toomase tund keskendub üksikaktsiate valimisele. Külla tuleb oma kogemust jagama finantsvaba investor Jaak Roosaare, kes räägib oma põhimõtetest väärtpaberite valikul ning avab, kes on tema eeskujud investeerimismaailmas ja mida ta on neilt õppinud.

Jaak Roosaare õpetab, kuidas leida tuhandete aktsiate hulgast üles just õiged. Foto: Raul Mee

Ühe eeskujuna nimetab Roosaare Peter Lynchi, kes oma raamatus "Üks samm Wall Streetist ees" leiab, et investeerima on suuteline igaüks. Selleks, et õiged, isegi oma väärtuselt kümnekordistuda võivad aktsiad üles leida, soovitab ta lahtiste silmadega ringi käia. Tuleb tabada trend, mida institutsionaalsed investorid veel avastanud ei ole.

Lynchi põhimõtted on aidanud finantsvabaduse teekonnal ka Roosaaret. Kuidas täpsemalt, selgub saatest. Samuti teeme juttu Tallinna börsi kõige lynchilikumast aktsiast.

Saadet juhib Indrek Mäe.

Kuula saadet järele kuulata siit: