Võõrtööjõud lööb vere keema

Äripäeva raadio hommikuprogrammis arutame koos Mainori ettevõtluskõrgkooli juhi Kristian Oadiga, kuidas me ikkagi peaksime võõrtööjõu kasutamisesse suhtuma, et lambad jääksid terveks ja hundid söönuks.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht Kristjan Oad jagas Äripäeva raadio hommikuprogrammis oma mõtteid võõrtööjõu ja välistudengite kohta. Foto: Marko Saarm, Sakala/Scanpix

Äripäeva konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv tutvustab värskeid konkurentsiraporteid. Kas on tõesti nii, et Eesti metsavarumisettevõtteid on tabanud äkkrikastumine ning kuidas on bussiettevõtteid mõjutanud tasuta transport? Eksperdina üldistab KPMG vandeaudiitor Priit Heinaste.

Ettevõtjad valmistuvad kriisiks – just mure maailmamajanduse jahtumise pärast on midagi, mis ühendab kõiki 25. septembri Äriplaanil esinejaid. Ärimeeste mõtteid vahendab lugejale Äriplaani programmijuht Marili Niidumaa.

Hommikud veavad Indrek Mäe ja Igor Rõtov.

