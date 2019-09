"Pangandus on meie majanduse vereringe"

Hommikuprogramm keskendus täna ilmunud Äripäeva Rikaste TOPile. Üles astusid edetabelis figureerivad Eesti kapitalistid, kes rääkisid nii majanduses toimuvast kui ka ettevõtjaks olemisest.

Inbanki asutaja Priit Põldoja. Foto: Andras Kralla

Inbanki asutaja ja nõukogu esimees Priit Põldoja kõneles Eesti pangandusest ja sellest, kuidas see võib ettevõtjaid mõjutada. "Pangandus on meie majanduse vereringe," sõnas Põldoja.

Kinnisvaraarendaja Kaamos Groupi asutaja ja omanik Kaido Jõeleht kõneles, kuidas ettevõttel läks majanduslanguse ajal ja kuidas läheb nüüd.

Ta selgitas, et tema kogemus ütleb, et kõik määrab meeskond – juhi ja omaniku põhiülesanne on komplekteerida õige meeskond. "Sageli me omanikena süüdistame juhte, et see juht ei saanud hakkama, aga tegelikult peame vaatama ise peeglisse ja tunnistama, et see oli meie viga, meie tegime selle valiku," selgitas ta.

Tööstur ja suurkontserni Estiko omanik Neinar Seli rääkis riskide hajutamisest ja sellest, kas ettevõtja peaks poliitikasse minema või mitte.

Kuulata sai ka vestlusringi 2018. aasta noore ettevõtja ja toidu tootmist digiteeriva eAgronomi asutaja Robin Saluoksa ja Utilitas Grupi suuromaniku ja Äripäeva aasta ettevõtja Kristjan Rahuga. Vestlusringi modereeris Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

