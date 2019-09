Neinar Seli tahab kogu Tartu linna varustada päikeseenergiaga

Neinar Seli on võtnud suurelt ette äri päikeseenergiaga. Foto: Raul Mee

Balti riikide suurimat rohelise energia investeeringut, Raadi päikeseparki ettevalmistav Neinar Seli rääkis Äriplaani konverentsil, et päikesepargi valmides peaks see terve Tartu linna elektriga ära varustama.

Seli ettevõtetele kuuluvate hotellide katused on juba päikesepaneele täis ja ka Estiko-Plastari tehastes on tootmises kasutatavast energiast 16% päikeseenergia. Tehnoloogia aga areneb meeletu kiirusega ja võtmeküsimus on, millisel hetkel sellele rongile hüpata.