Eesti metsavedajad sihivad Saksamaa turgu

Eesti metsavedajatele terendab võimalus Saksamaa turul. Foto: Andres Haabu

Kuna Saksamaa, Tšehhi ja teiste Lääne-Euroopa riikide metsades on võimust võtnud kooreürask, on ainus võimalus sealne mets maha raiuda. See on tõstnud järsult toormaterjali hulka puiduturul ning nõudlust Saksamaal metsevedajate järele. Võimalust kaalub ära kasutada ka Äripäeva Autotranspordi TOPi võitja, Põlvamaa ettevõte Sumros Grupp.

Sumros Grupi juht Helikar Haabma tunnistas saates Äripäeva TOP, et paljud Eesti vedajad ongi juba Saksamaale läinud, nemad esialgu veel kaaluvad seda võimalust. "See peab olema väga hästi läbi mõeldud otsus, sest ehkki veohind tundub esmapilgul väga ahvatlev, siis kaasnevad seal hulga selliseid kulusid, millega kohe arvestada ei oska," lausus Haabma.

Tema jaoks on esikohal siiski töötajate rahulolu: 18 uue veoki ja 44 töötajaga Sumros Grupis ulatub keskmine palk üle 1600 euro ning juhid töötavad seal juba põlvest põlve. Edulugu sõna kõige otsesemas mõttes.

Milline on Eesti veondussektori seis tervikuna, aitab saates selgitada teine stuudiokülaline, autoettevõtete liidu juhatuse liige Andrus Laul.

Saadet juhib Tõnu Tramm.

Kuula saadet siit: