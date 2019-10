Kaardistus on edu alus

Saates "Nimed müügitahvlil" on stuudios Silver Rooger, Kerli Vau ja Urmas Kamdron. Foto: Äripäev

Kliendi vajaduste ja ootuste kaardistamine on kõige olulisem osa müügiedus, et mõista, kuidas, miks ja millal klient ostab. Kaootilistele küsimustele saab anda ainult kaootilisi vastuseid ja selle infoga pole hiljem midagi peale hakata.

Kas sinu tiimil on konkreetsed küsimused kirjas? Kas neile on ka võimalikud vastused läbi mõeldud? Kas need küsimused on loogilises järjekorras?

Külas on Kerli Vau, aastases ambitsiooniprogrammis osaleja ja müügipraktik.

Saatega "Nimed müügitahvlil" on stuudios Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

