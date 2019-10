"Ettevõtja ei ole erakordseks kriisiks valmistunud"

Ühel hetkel rahatrükk enam ei tööta ning siis pole pääsu ei valuutadel ega kontole kogutud säästudel, leiab investor Peeter Pärtel Äripäeva raadiosaates "Investor Toomase tund".

Peeter Pärtel valmistub erakordseks kriisiks, kuid näeb, et ettevõtjad laiemalt ei ole seda veel teinud. Foto: Raul Mee

Pärteli sõnul võidavad aga need, kes on võtnud fikseeritud intressiga laenu, ja lisab, et praegune rahu võib asenduda anarhiaga tänavatel.

Finantsvaba investor räägib, kuidas ta rikkuse saavutas ning milliste vahenditega on tal plaanis oma varasid kriisiolukorras kaitsta. Juttu tuleb ka sellest, kas ainus lahendus on punkrisse kolimine, nagu Pärtel on oma varasemates intervjuudes välja toonud.

