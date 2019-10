Uus Maa: kuhu liigub kinnisvarasektor?

Uus Maa kinnisvarabüroo elamispindade tegevjuht Külli Friedrichson ja personalijuht Aiki Otsalt. Foto: Andres Laanem

Seekord on saates "Minu karjäär" külas Uus Maa kinnisvarabüroo personalijuht Aiki Otsalt ja elamispindade tegevjuht Külli Friedrichson. Teeme nendega juttu maakleri oskustest ja sellest, kas ja kuidas on paindlikkus maakleri igapäevatööd muutnud. Samuti arutame, kuidas on digiajastu tööd efektiivsemaks teinud ja kuhu kinnisvarasektorit liikumas nähakse.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

