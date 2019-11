Määramatus pensionisüsteemi tuleviku üle säilib

II samba eelnõu jätab õhku mitmeid küsimusi, ütles Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik. Foto: Shutterstock

Ühe külalisena Äripäeva hommikuprogrammis käis Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik, kellega vaatasime otsa rahandusministeeriumist ülikiirele kooskülastusringile suunatud teise pensionisamba reformi eelnõule.

„Kardetavasti ei saa tallatud mitte ainult fondivalitsejate suured varbad, vaid ka tavaliste alalhoidlike pensionikogujate väikesed varbad,“ on Leppik Äripäevas kirjutanud. Uurime, millised küsimused on tänaseks reformikavas vastuse saanud, millised on endiselt õhus.

Automaailmas toimub suuri asju. Fiat Chrysler ning Peugeot' ja Citroeni omanikfirma, Prantsuse PSA peavad ühinemiskõnelusi, mis tekitaks turule uue hiigeltootja ning liidaks kaks ajaloolist dünastiat. Võidukäiku teevad elektriautod, isegi Eestis ennustatakse buumi. Selles valguses uurisime, kas Tesla ostjad ikkagi saavad kavandatud valitsuse toetuse. Neid teemasid kommenteeris AMTELi tegevjuht Arno Sillat.

Raadiosillas Šotimaaga tõi ajakirjanik Askur Alas meile kohapealt sõnumeid sellest, mida ootavad tulivee ja virvatule maa kodanikud Brexitiga kaasnenud poliitilisest võitlusest Ühendkuningriigis.

Hommikuprogrammi vedasid uudistetoimetaja Kaspar Allik ja saatejuht Neeme Korv.