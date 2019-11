Rotenberg ja Pork: edu algab pealtnäha pisikestest asjadest

Mare Pork, Kristjan Rotenberg ja saatejuht Sigrid Hiis. Foto: Äripäev

Saates "Juhtimislabor" jagavad koolitaja ja psühholoogiaprofessor Mare Pork ning konsultant ja endine tippjuht Kristjan Rotenberg praktilisi nõuaneid, kuidas olla selge sisemaailmaga innustav juht.

Kas isiklik ja töine elu peaksid olema seotud ning kui oluline on sotsiaalne kapital ärilises edus? Miks on oluline vaadata sisemaailma, kui igapäevaelus on nii palju tegevusi, mis tunduvad esmapilgul olulisemad? Kuidas kiirustamine on otseselt seotud läbipõlemisega ja kas seda saab ennetada?

Kristjan Rotenberg Kui tundub, et mitte millekski pole aega, on esmatähtis korra aeg maha võtta ja analüüsida, kust see kiirustamine tuleb. Mis on kiirustamise allikad ja kas ma olen oma mõtetes kuskile ummikusse jooksnud?

Kuula rohkem saates "Juhtimislabor".

Saadet juhib Sigrid Hiis.