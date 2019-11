Kent Raju õpetab reklaamitrikki

Turunduse planeerimine. Foto: PantherMedia

Reklaamiteadmistest rääkivaid raamatuid on Eestis mitu, kuid Kent Raju kirjutatud "Reklaamitrikk 1.5" käsitleb turundusteemat kogemuspõhiselt, tuues lisaks hulganisti reaalselt juhtunud lugusid, selgub Äripäeva raadiosaatest "Eetris on turundusuudised".

Saates lahkame raamatu tagamaid, kellele see on mõeldud ja kellelt see tööd ära võtab, sest annab kasutajale vajalikud oskused.

Saatejuht on Uku Nurk ja külaline on reklaamiagentuur Kala Ruudus pikaaegne loovjuht Kent Raju.

Kuula saadet siit: