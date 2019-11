Ühe teksapoega alustanud Põldma Kaubandus sihib 100 miljoni firmaks

Põldma Kaubanduse juht Heinar Põldma sõnul on ettevõtlusega tegelemine pikaajaline protsess. "Nagu koolis käimine - kui oled ettevõtlusega tegelenud ühe aasta, oled nagu esimeses klassis, ja nii edasi. Otseteed ei ole," leiab ta. Foto: Veiko Tokman

25 aastat tagasi alustas Nõmmel ühe teksapoega Põldma Kaubandus, mis on tänaseks kasvanud enam kui 100 kauplusega rahvusvaheliseks ettevõtteks, mis on mitmel korral võinud Äripäeva Jaekaubanduse TOPi, selle töötajad paistavad silma kui Eesti parimad ning ettevõtte veebipood on valitud regiooni parimaks.

Kuidas aastateks kaubanduses tippu jääda ning ettevõtte 100 miljoni eurose käibega ehk tänasest ligi kaks korda suuremaks kasvatada, sellest räägib ettevõtte omanik ja juht Heinar Põldma Äripäeva raadio saates "Läbilöök". Juttu tuleb investeeringutest, töötajate motiveerimisest, juhtimisest ning paljudest õppetundidest, mida 25 aastat kaubanduses on toonud.

