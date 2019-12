Kas me soovime, et eestlased jääksidki lihtsat tööd tegema?

Saates "Tööstusuudised eetris" on külas AQ Trafotek ASi personalijuht Helen Neeve. Foto: Harro Puusild

Saade "Tööstusuudised eetris" räägib sel korral tööjõust ja koolitamisest. Tootmisettevõtte AQ Trafotek ASi tootmistöötajad läbisid alles hiljuti digioskuste koolituse „DigiABC“. Saates annab intervjuu ettevõtte personalijuht Helen Neeve, kes räägib, miks ettevõte oma töötajaid koolitusele saatis ja kuidas see töötajaid mõjutas.

Veel juhib Neeve tähelepanu sellele, et kui me piirame lihtsama töö tegijate tulekut Eestisse, siis kas soovime, et eestlased jääksidki lihtsaid töid tegema? Lihtsamatest töödest pole tema sõnul aga pääsu.

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

