Hea projektijuht on empaatiline autoriteet

Konsultant ja täiskasvanute koolitaja Tiit Valm. Foto: Andres Haabu

Millised võtted abistavad ehituse projektijuhti, et saada käima meeskonnatöö ning olla edukas igas projekti etapis, selgitab konsultant ja täiskasvanute koolitaja Tiit Valm.

Saates "Eetris on ehitusuudised" räägime, miks janunetakse just ajutiste projektide alguses reeglite järele ning millal jällegi tekib suure tõenäosusega vastuseis neile reeglitele – kuidas on seotud turvatunne ja detailivajadus.

Saadet juhib Lauri Leet.

Kuulake saadet siit: