Kus saab teenida üüritootlust 20-30 protsenti?

Üürimaja Foto: Liis Treimann

Nüüd, kus Äripäeva raadio on kuuldav mitmel pool Eestis, sealhulgas idas, võtabki Uus Maa kinnisvarasaade luubi alla Ida-Virumaa kinnisvaraturu. Tegemist on erandliku piirkonnaga, kus mitmed turureeglid ei kehti, kinnitas „Uus Maa kinnisvarasaates" Uus Maa Jõhvi büroo juhataja Hannes Hallik.

„Viimastel aastatel pole Ida-Virumaal elukondliku kinnisvara hinnad tõusnud,“ rääkis Hannes Hallik. „Korteriomandite ostu-müügi hinnatõus on sealt mööda läinud. Aastatel 2014-2015, kui oli nn teine kinnisvarabuum, siis meie sellest kahjuks osa ei saanud. Siiski olid praegusega võrreldes Narva, Jõhvi korteriomandite müügihinnad ligi neljandiku võrra kõrgemad. 2014. aastal oli Narva linnas keskmine korteri ruutmeetrihind umbes 525 eurot, aga tänaseks on hind vähem kui 400 eurot ruutmeetri eest.“

Seega iseloomustab Ida-Virumaa korteriturgu madal hinnatase. „Korteri saab ka mõnesaja euroga, aga selline objekt eeldab kapitaalset remonti ning ehitusmaterjalid on igal pool sama hinnaga,“ rääkis Hallik, kes soovitab siiski investeerimishuvilisel ostjal valida korralikult valmis ehitatud ja remonditud korter, siis saab hakata kohe ka üüritulu teenima. „Korraliku korteri, kus ka eluks vajalik varustus sees, saab 10 000-12 000 euroga. Kuna üüriturg on üsna elav, siis elanike leidmisega pole probleeme.“

Kindlasti on eelis neil väikeinvestoritel, kes tunnevad turgu. Seepärast soovitab Hallik väljaspool Ida-Virumaad tegutsevatel ostuhuvilistel konsulteerida piirkonna maakleritega. Halliku sõnul on oluline teada, kuhu piirkonda korter osta, sama oluline on teada kogu maja tausta. „Heas asukohas paiknev üürikorter korralikus majas võib anda tootlust 20-30%“.

