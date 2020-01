Laane: õige oleks, et tehnoloogia premeeriks inimesi

Haigekassa juht Rain Laane. Foto: Raul Mee

Saatesarja "Tehnoloogiakompass" esimeses saates räägime tehnoloogiatrendidest: nimelt koostas uuringufirma Gartner tänavuseks aastaks analüüsi, et ennustada, mis on kümme kõige tähtsamat strateegilist tehnoloogilist trendi, millele tuleks ettevõtetel tähelepanu pöörata.

Saates räägime sellest, miks need trendid on olulised ning kus võiks neid kohata. Külas on haigekassa juht, endine Microsoft Eesti juht Rain Laane ja Telia ärikliendi üksuse juht Tarmo Kärsna. Saadet juhib Priit Pokk.

