Aasta ehitaja: alati ehitan nagu endale

Merko Ehitus Eesti üldehitusdivisjoni direktori asetäitja Sergei Strigin. Foto: Raigo Pajula

Aasta ehitaja 2019 Sergei Strigin räägib täna kell 15 eetrisse minevas saates "Eetris on ehitusuudised", kuidas tagada parim kvaliteet, rakendades ehitusplatsil põhimõtet „nagu ehitaks endale”.

"Ma olen nõudlik inimene ja ei luba mingisuguseid mööndusi. Kui minule isiklikult valmis osa ei meeldi, siis ma nõuan selle parandamist nii kaua, kuni minule isiklikult meeldib – et julgeks tööd ka tellijale näidata," sõnab Strigin.

Tutvustame saates lähemalt Striginile tiitli toonud Tallinki büroohoone ehitustöid, kus valmis Tulemaja-nimeline hoone Jäämaja kõrvale, mille arhitektuuriprojekt oli omaette pretensioonikas.

"Mulle meeldivad keerulised ülesanded, keerulised lahendused. See, kui sa lihtsalt lähed poodi, ostad asju, on väga lihtne. Aga kui pead mõtlema, kuidas on võimalik seda teha, kuidas jõuda lahenduseni – see pakub rohkem pingutust, energiat ja loovust. Võimalus kasutada oma teadmisi ja oskusi – seda ma hindan rohkem," lausub ta.

Samuti keskendume saates põhjalikumalt küsimusele, kuidas panna kokku kvaliteet, eelarves püsimine ning tööde tähtaegne lõpetamine. Saadet saab kuulata kell 15 otse siit ja hiljem järele raadio podcastide keskkonnast või telefonirakendusest.