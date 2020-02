Maksumeditatsioon 2020

Maksuteabevara autor, KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask (vasakul), teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja KPMG maksunõustaja Einar Rosin. Foto: Andres Laanem

Kas 2020. aastal on maksude osas tormiline või pigem meditatiivne olukord?

Maksuteabevara autor, KPMG maksuvaldkonna juhi Joel Zernaski hinnangul on sellel aastal põhjapanevaid muudatusi vähe, aga sellegipoolest leidub päris palju asju, millele tähelepanu pöörata. On tehnilisemaid muudatusi, aga on ka laiaulatuslikumaid, nagu kasvõi pensionisüsteemi teema.

Üks üsnagi oluline muudatus, mis puudutab selliseid ettevõtjaid, kes tegutsevad piiriüleselt, on nn lahkumismaks. Olukorras, kus ettevõtja viib oma välisriigis asuvasse püsivat tegevuskohta vara või ka teistpidi - et välisriigi ettevõte toob Eestisse püsivasse tegevuskohta vara, mis siit peakontorisse tagasi viiakse siis tuleb maksustada selle vara turuväärtuse ja bilansilise maksumuse vahet.

Joel Zernask ja KPMG maksunõustaja Einar Rosin käivad läbi 2020. aasta juba jõustunud maksuregulatsioonid ning heidavad valgust ka sellele, mis on sel aastal veel tulemas.

"Teabevara tunni" saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuula saadet siit: