Hispaania kinnisvarakuulutusi ei saa alati usaldada

Majad Hispaanias Foto: Erakogu

„Uus Maa kinnisvarasaates“ rändab jutt taas päikselisse Hispaaniasse, sest huvi sealse kinnisvaraturu vastu ei näita vaibumise märke. Samas on võõras riigis eluaseme soetamine samm, mis paljusid hirmutab.

Raketiteadus see pole, aga on mitu nüanssi, mida ostuhuviline võiks teada, kinnitasid Uus Maa City kinnisvaramaaklerid Maarika Kaarepere ja Mirja-Helen Järvel.

Maarika Kaarepere ja Mirja-Helen Järvel on mõlemad veetnud Hispaanias pikemaid ja lühemaid puhkusi ja ka praegu elavad nad vahelduva eduga nii Eestis kui ka Hispaanias. Omal nahal läbi tehtud kogemused ja tuttavatest-sõpradest alguse saanud suur huvi sealse kinnisvara järele on viinud sinna, et nüüd osutavad mõlemad maaklerid Hispaaniasse kodu otsijatele täisteenust. „Muidugi saab ja võib ka omal käel proovida,“ tõdes Mirja Järvel. „Aga üht-teist võib tulla siis üllatusena.“

Kuidas palju erineb ostuprotsess Eesti omast? Millised on kinnisvaraturu eripärad ja millest alustada. Loomulikult tuleb juttu ka hindadest ja laenuvõimalustest ning ostu-müügi kõrval ka üüriturust ning teenimisvõimalusest.

Kuula! Saadet juhib Kristi Kool