Mindfulnessi maakeelne vaste on Mikita järgi mändfulness

Pakume teile kuulamiseks kirjanik Valdur Mikita mõtteid. Lisaks on laval konverentsi juht, "Plekktrummi" saatejuht ja ERRi toimetaja Joonas Hellermaa. Foto: Marko Mumm

Saade on salvestatud konverentsil "Mindfulness 2020", kus Eesti juhid, teadlased ja psühholoogid andsid mindfulness'i praktikatele sisu ja avasid sügavamat tähendust. Pakume teile kuulamiseks kirjanik Valdur Mikita mõtteid. Kus on mindfulness'i praktikate juured? Kas individuaalne rahulolu on ülim eesmärk või kuhu õigupoolest juhib meid teadvelolek?

