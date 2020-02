Kliendid nõuavad advokaatidelt rohkem kui iial varem

Kuna infot on nii palju ja see on nii kättesaadav, saavad inimesed lihtsama advokaaditööga ise hakkama - selle võrra on klient muutunud nõudlikumaks, selgitas Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Äripäeva Infopangas on värskelt valminud advokaadibüroode ja ehitusmaterjali tootjate esimese kvartali konkurentsiraportid. Neis sektorites toimuvast saime hommikuprogrammis ülevaate.

Intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.

Lõuna-Korea mängufilm „Parasiit“ tegi Oscari-galal kinokunsti ajalugu, võites esimese võõrkeelse filmina (esimest korda Aasia režissööri käe all) Hollywoodi olulisemad aastaauhinnad. Mida tähendab see pööre filmimaailmale? Kas ka kinoäri vaatab nüüd rohkem itta? Stuudios oli filmiekspert Timo Diener.

Intervjueeris Neeme Korv.

