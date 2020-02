Mida tuleb teada, võttes ettevõttest laenu?

Vandeadvokaat ja Tallinna Tehnikaülikooli lektor Marko Saag. Foto: Meeli Küttim

Pakume kuulamiseks vandeadvokaadi ja Tallinna Tehnikaülikooli lektori Marko Saagi ettekannet laenude deklareerimisest ja maksustamisest.

Juttu tuleb sellest, et kuigi äriseadustik ei luba ettevõtte osanikule ega juhatuse liikmele laenu anda, on see reegel ette nähtud võlausaldajate kaitseks ning maksuhaldur ei saa sellele üldjuhul tugineda.

Saade on salvestatud konverentsil "Mis muutub raamatupidaja töös aastal 2020?".

Kuulake saadet siit: