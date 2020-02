Paljud korterid toovad müües sadu eurosid kahjumit ruutmeetri kohta

Elamud Lasnamäel. Foto: Liis Treimann

Eestis on palju kortereid, mis toovad müües sadu eurosid kahjumit ruutmeetri kohta. Millised need on, sellest rääkis hommikuprogrammis LVM kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

Kuula intervjuud siit: