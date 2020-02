Orkla juht: kohalik klaasifirma võiks võita kliimamuutustest

Vanu retsepte on pea võimatu muuta, kuna see peletaks tarbijaid, rääkis Orkla Eesti juhatuse liige Kaido Kaare tänases hommikuprogrammis. Foto: Eiko Kink

"Eestlased on globaalsetes kliimaküsimustes vähem mures, kui seda on meie Skandinaavia naabrid," tõi Orkla Eesti juhatuse liige Kaido Kaare välja olulise punkti värskest uuringust.

Uuringufirma Ipsos tegi Põhja- ja Baltimaades Orkla grupi tellimusel uuringu, et selgitada välja tarbijate hoiakud ja käitumismustrid seoses jätkusuutliku eluviisi ja tarbimisega.

Samuti tõi Kaare tänases hommikuprogrammis välja, et võrreldes Põhjamaadega pole eestlased valmis liha asendama, samas läheb meile palju rohkem korda mets.

Samuti tuli uuringust välja, et eestlaste hinnangul on paljud asjad selgelt üle pakendatud. "Aga ega me väga hoolsalt pakendit ja prügi veel ei sortreeri," rääkis samas Kaare, viidates, et uuringust selgus, et vaid 48% vastanutest ütles, et nad sortreerivad regulaarselt.

Toidutööstus teeb tema sõnul samme selles suunas, et vähendada pakendamisega seotud probleeme, näiteks kasutada rohkem taaskasutatud plastikut, kuid on ka teisi võimalusi.

"Kindlasti meie puhul on üks näide see, et me kasutame hästi palju klaasi. Klaas on taaskasutatav." Klaasi puhul on aga omaette küsimus see, et kuna see on nii palju raskem, siis seega klaasi transpordiks kulutatakse rohkem kütust ehk seeläbi jalajälg on ühes aspektis suurem. "See on tõsi. Siinkohal on hea üleskutse tarbida seda, mis on kohapeal valmistatud. Eesti puhul on see kindlasti oluline, et see klaaspurk, mis tootmises kasutuses on, tuleks Järvakandi klaasitehasest."

Eeskätt oodatakse tema sõnul keskkonnasõbralike pakendite puhul maailmalahendusi.

Kaido Kaare rääkis veel sellest, miks vähendatakse soola ja suhkrut toodetes ning mis selle puhul on omaette keerukas. Kogu intervjuud saab kuulata siit: