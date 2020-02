Rivo Sarapik soovitab: viis innustavat vaadet ettevõtlusele

Äripäeva raadio toimetaja Rivo Sarapik. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio toimetaja Rivo Sarapik valis viimase aja saadete ja intervjuude seast viis kuulamissoovitust: "Lisaks vaevale ja higile saab ka palju nalja!"

Kelmikad näited iseloomustavad seda, kuidas nutikus tagab ettevõtluses edu. Olgu selleks näide sellest, kuidas lihtne tegevus, nagu puuvilja nuusutamine, võib kaasa tuua eduka ettevõtte loomise või kuidas pelmeenid tagavad paremat tootlust kui korteri üürimine. Viis soovitust said sellised:

13.02 "Äripäeva fookuses". Kuidas triatlon aitas gaselliks saada

Eestis Ironmani-nimelisi spordivõistlusi korraldava ettevõtte Tristore OÜ Gaselli ehk kiirelt kasvavate firmade TOPi kerkimine näitab, kuidas kasvav sportimise populaarsuse ära kasutamine töötab nagu tõusulainel surfamine. Ironman Eesti turundusjuht Eero Kukk selgitab, mis on kasvu taga.

Kuula saadet siit:

17.02 "Hommikuprogramm". Gasellfirma moto: kuni oma hambad suus, rokime!

Ühelt poolt on ettevõtlus tõesti raske oma seaduserägastike, maksukoorma ja vastutusega, aga teisalt peab nalja ka saama. Seda nurka Pühaste juht Üllar Kaljurand intervjuus kuulajani ka toob.

Kuula intervjuud siit:

19.02 "Ideest kasumini". Puuvilja nuusutamine sünnitas auhindu noppiva firma

Juhustest ehk ettenägematutest olukordadest omale võimaluse kujundamine käib ettevõtjaeluga kaasas. Selles saates on just kaks sellist lugu, millest on paari aastaga kerkinud rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti väikedžinnitootjad Lahhentagge ja Distillirium.

Kuula saadet siit:

20.02 "Hommikuprogramm". Aasta mõjuisik: jõhker, mis töö see on

Tanel Pajuri aitab mõista uut nähtust nimetusega mõjuisikud. Ehkki arvamusliidrid ja nende järgi joondumine on töötanud juba kaua, on midagi praeguses nähtuses ka uut, millest ka ettevõtjad saavad kasu lõigata.

Kuula intervjuud siit:

25.02 "Investor Toomase tund". Sass Henno pelmeeniäri on parem investeering kui üürikorter

Humoorikas ja inspireeriv sissevaade loovtegija Sass Henno kogemusse ettevõtja ja investorina, mis õpetab otsima võimalusi oma plaanidest ja ootustest väljastpoolt.

Kuula saadet siit:

Toimetaja soovitab on iganädalane rubriik, kus Äripäeva toimetaja või mõni muu ettevõtlik inimene soovitab viimaste nädalate raadiosaadete seast kuulamissoovitusi.