Kas rasv läheb äpi sisse?

Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi spordibioloogia professor Kristjan Port. Foto: Andras Kralla

Rasvtõbi on üha suurenev probleem: Euroopa Liidu maades on rasvunuid ligikaudu 20% ning ka Eestis on ülekaaluliste ja rasvunud inimeste arv järjest suurenenud.

Tervise Arengu Instituudi 2018. aastal läbiviidud Eesti täiskasvanute (16–64-aastaste) tervisekäitumuse uuringu kohaselt oli normaalkaalus 47% inimestest. Liigse kehakaaluga oli uuritud meestest 61% ja naistest 44%, seejuures rasvunuid oli meeste seas 21% (2008. aastal 17,5%) ning naiste seas 18% (2008. aastal 18%).

Kurb statistika näitab, et iga neljas 1. klassi laps on Eestis ülekaaluline või rasvunud – seejuures on rasvunud kümnendik ning ülekaalulised 16% kooliteed alustanud lastest.

Pakume teile kuulamiseks ettekannet "Kas rasv läheb äpi sisse?". Kõneleb Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi spordibioloogia professor Kristjan Port. Ettekanne on salvestatud toitumis- ja liikumisravi konverentsil "Rasvtõbi – multidistsiplinaarne väljakutse".

