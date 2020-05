Ärikonsultant annab nõu kriisis hätta sattunud ettevõttele

Ärikonsultant Alek Kozlov firmast Scrum Foto: Erakogu

Kogenud ärikonsultant Alek Kozlov firmast Scrum viib raadiosaates läbi 45 minuti pikkuse konsultatsioonisessiooni. Abi vajab ettevõte, kes on korraldanud seni rahvusvahelisi koolitusi, aga nüüd on kriisi tõttu äri kokku kuivanud ja vaja on leida uusi võimalusi.

Saatejuht Hando Sinisalu "mängib" saates abivajaja rolli.

Kuula saadet siit: