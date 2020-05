„Kui esimene miljon on teenitud, siis tekivad teised huvid“

Jaan Tootsen on on raadiosarja "Ööülikool" kauaaegne toimetaja. Igihaljas ja populaarne saatesari tähistas tänavu 20. sünnipäeva. Ettevõtja ja investor Indrek Kasela nimetab saatesarja Eesti ilmselt populaarseimaks haridusasutuseks, mis on kahe kümnendiga toonud kuulajateni 300 õpetajat. Foto: Andras Kralla

Kui inimene on piisavalt rikas, esimene miljon on käes, siis tal tekivad hoopis teised huvid, rääkis legendaarse saatesarja "Ööülikool" rajaja ja filmimees Jaan Tootsen. See teadmine viitab Tootsenit end käivitavale, aga ka sarja igihaljaks ja legendaarseks kasvatada aidanud küsimusele vastuse otsimisele.

"Ööülikooli" tegemine on teda viinud kokku selliste inimestega, keda Tootsen nimetab valgustatud ettevõtjateks. Nende puhul ei tunne, et tegutsemise eesmärk oleks teenida raha. „Kui inimene on piisavalt rikas, see esimene miljon on käes, siis tal tekivad hoopis teised huvid. Saadakse aru, et tõesti ei söö üle ühe prae, pole vaja rohkem kui ühte autot ja nii edasi,“ selgitas Tootsen. Üsna ruttu keeratakse oma pilk sissepoole ja paljud edukad ettevõtjad on hoolitsemas puudust kannatavate perede eest, annavad raamatusarja välja või lähevad psühholoogiat õppima.