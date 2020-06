Kuidas kriisi ajal meediat tarbiti?

TV3 Grupi juht Signe Suur, saatejuht Uku Nurk ja Õhtuleht kirjastuse juht Erik Heinsaar. Foto: Äripäev

Saates "Eetris on turundusuudised" teeme väikese kokkuvõtte TV3 Grupi juhi, Signe Suure ja Õhtuleht kirjastuse juhi Erik Heinsaarega kriisiaegse meediatarbimise eripäradest.

See, et meediat tarbitakse rohkem, on ilmselge, kuid milliseid kanaleid ja kuidas tarbiti, seda kuulete saatest. Saadet juhib Uku Nurk.

Kuula saadet siit: