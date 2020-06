Leadoo aitab efektiivsemalt turundada

Leadoo Marketing Technologies juht Taivi Koitla Foto: Erakogu

Turunduses on suur probleem see, et kliendid käivad ettevõtete veebilehtedel endast jälgi jätmata ja midagi ostmata. Leadoo Marketing Technologies aitab ettevõtetel need kaotsi läinud müügikontaktid kinni püüda, räägib värskes "Sisuturundussaates" turundustehnoloogiaga tegeleva ettevõtte juht Taivi Koitla.

Taivi Koitla sõnul saavad Leadoost kasu kõik ettevõtted, kellel on aktiivne veebileht, sest konversioonimäärad tõusevad tänu Leadoo nutika tehnoloogia kasutuselevõtuga oluliselt.

Lisaks tehnoloogiale pakub Leadoo oma klientidele ka nõustamisteenust selles kohta, kuidas veebileht efektiivsemaks muuta ja konversioonimäära suurendada, räägib ta saates.

Juttu tuleb ka uudsest bännerrobotist, mis muudab vana hea bännerreklaami mitu korda efektiivsemaks ja suurendab olulisel määral bännerite CTRi.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: