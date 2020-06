"Turul manipuleerijad jäävad vahele. Ja saavad karistada."

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. Foto: Liis Treimann

Finantsinspektsioon määras väärteo korras Meelis Tikerpuule 500 euro suuruse rahatrahvi, sest ta manipuleeris Coop Pank ASi aktsiatega. Uurisime Äripäeva Raadio hommikuprogrammis finantsinspektsiooni juhatuse liikmelt Siim Tammerilt, mis selle juhtumi taga peitub, millised on markantsemad näiteid turumanipulatsioonidest ja milliseid karistusi võib selline tegevus kaasa tuua.

Tammer selgitas, et turumaniplatsiooni ehk aktsia kuntslikku mõjutamist on kolme tüüpi. On teabepõhine manipulatsioon, mille käigus levitatakse väärtpaberi kohta eksitavat infot eesmärgiga panna aktsiad liikuma või peatuma.