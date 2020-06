Eesti bussikuninga firma pääses kindlast pankrotist

Mootor Grupi juht ja omanik Hugo Osula Foto: Andres Haabu

„Kiirmeetmed, mis riik rakendas palga kompenseerimiseks, aitasid meid kõige kriitilisemast hetkest üle. Kui seda abi ei oleks tulnud, siis ilmselt oleksin mina ettevõtjana Lux Expressile pankroti välja kuulutanud kuskil mai alguses,“ tunnistas ASi Mootor Grupp juht ja omanik Hugo Osula saates „Ärikliendid roolis“.

Lux Express pidi päevapealt sulgema oma 22miljonilise aastatuluga rahvusvaheliste liinivedude äri ning panema seisma sisuliselt kogu oma bussipargi. Kui Eestis ja Baltikumis on ettevõte hakanud tasapisi vedusid taastama, siis kõige suurema potentsiaaliga Peterburi allüksus seisab tänaseni ning pole ka teada, millal see võiks üldse avaneda.

„Me peame täna taastama liinivõrgu, mida me oleme üles ehitanud evolutsiooni teel aastakümneid. Lux Expressi ühe bussi hind on 400 000 euro alla ja need bussid peavad tööd tegema, nad peavad sõitma ja raha sisse tooma, muidu pole seda valdkonda jätkusuutlikuna hoida võimalik. Nüüd on küsimus selles, kas me suudame vähemalt aasta-poolteise jooksul samas mahus oma liinivõrku taastada või mitte. See on Lux Expressi meeskonnale väljakutse veel aastateks.“

Osula sõnul päästis neid kõige hullemast riigi kiire reageerimine, sest nende palgakulud on väga kõrged.

Samas jäi osa bussisektorist tema tõdemust mööda kriisist sootuks puutumata. Ta pidas silma riigi tellimusel liinivedusid teostavaid ettevõtteid, mille sekka kuulub ka Mootor Gruppi kuuluv SEBE.

„Selles sektoris on praegu päris head ajad: surve bussijuhtidele on vähenenud, nagu ka surve palgale ja teatavas mõttes on ka kütuse hind alla läinud. Sestap elab see sektor täna võib-olla isegi paremini kui enne koroonakriisi.“

