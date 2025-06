Tagasi 18.06.25, 18:26 Raadiohommikus: gaasijaama avamine ja jalgpalliliidu presidendivalimised Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis vaatleme hindu, räägime jalgpallist ja kuulame intervjuud rohegaasijaama avamiselt.

Kui suured on Ragnar Klavani šansid saada Eesti Jalgpalli Liidu uueks presidendiks, hindab hommikuprogammis Delfi sporditoimetuse juht Gunnar Leheste.

Foto: Andras Kralla

Kell 8.05 tuleb stuudiosse Delfi sporditoimetuse juht Gunnar Leheste, kellega räägime jagpalliliidu presidendivalimistest: kas Ragnar Klavanil on üldse lootust Aivar Pohlakut troonilt tõugata ning kas sõltumata valimistulemustest juhitakse Eesti jalgpalli alates neljapäevast uue hingamisega.

Kell 8.35 helistame Swedbanki ökonomistile Marianna Rõbinskajale, kes aitab mõtestada statistikaameti esimese kvartali numbreid eluaseme hinnaindeksi kohta. Saame teada, millist palka on vaja teenida, et lubada endale Tallinnas 55 ruutmeetri suurust korterit ning kas pealinna kinnisvara on muutunud viimase aastaga taskukohasemaks.

Kell 9.05 selgitab energiakauplemisfirma Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson, kuidas mõjutab Eesti elektri börsihinda Estlink 2 650megavatise ülekandevõimsusega merekaabli turu käsutusse jõudmine plaanitust varem ehk alates reedest: kui palju lihvib madalamaks tiputarbimisega tunde ning kas ja kui palju võib selle võrra liikuda odavat taastuvenergiat rohkem Soome suunas.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Pakume kuulamiseks ka Äripäeva ajakirjaniku Stiine Reintami välkusutlust Infortari juhatuse liikme Ain Hanschmidtiga, kes pani Pärnumaal nurgakivi Eesti ühele suurimale rohegaasijaamale Halingal. Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp, uudistega kostitab Ireene Kilusk. Päev jätkub järgmiste saadetega: 10.00–11.00 “Sisuturundussari: Password”. Külas on Euronicsi ärikliendijuht Taavi Rehepapp ja müügijuht Mihkel Kabel, kellega räägime äriklienditurunduse nähtamatust poolest – emotsioonidest. Kas ärikliendi otsused on tõesti vaid Exceli tabeli tulemid? Räägime, kuidas Euronics ühendab personaliseeritud kliendisuhtluse ja tehnoloogilised lahendused. Samuti avame sensoorse turunduse võimalused: heli, visuaal ja lõhnad, mis loovad ärikeskkonnas emotsionaalse ja meeldejääva kogemuse. Saadet juhib Hando Sinisalu. 11.00–12.00 “Luubi all”. Uuriva ajakirjanduse saates “Luubi all” võtame seekord ette kaks teemat: räägime sellest, et aastaid kestnud kodusõda suurfirmas BLRT on saanud läbi. Meenutame, mis asjaoludel aktsionäridevahelised hõõrumised üldse tekkisid ning mida arvata selle tulemusest. Teise teemana vaatame sisse kaitsetööstusettevõttesse Semetron, mille üks osanikke on suurärimees Margus Linnamäe ja mille ridadesse kuulus ka vahetult enne välisministriks saamist Margus Tsahkna. Arutleme, miks on tegu meie ärimaastikul olulise ettevõttega ning missugustesse märgilistesse vaidlustesse on see sattunud. Saates arutlevad ajakirjanikud Koit Brinkmann, Mari Mets ja Pille Ivask. Hetkel kuum 16.06.25, 09:00 Mööblitööstus lõpetab tegevuse ja koondab töötajad 17.06.25, 06:00 Tüli tuttuue kontori pärast: arendaja nõuab advokaadibüroolt 600 000 eurot Jaanus Mody: “Sisuliselt väljapressimine.” 16.06.25, 14:57 Värskelt pankrotiotsuse teinud ettevõtja: “Tuleb võtta vastutus, kui ei ole suutnud pikalt asja käima saada” ST 17.06.25, 14:51 Miks tasub kodu loomisel kaasata sisearhitekt?

Artikkel jätkub pärast reklaami

12.00–13.00 “Digitark äri”. Saates “Digitark äri” tõdeb OIXIO grupi juhatuse esimees ja Eesti parim juht 2024 Ivo Suursoo, et äri toetav IT-tehnoloogia või veel hullem, AI võimalused on sageli juhtide jaoks nagu must kast.

Ivo tutvustab 5 sammu, mida juht peab tegema, et IT must kast muuta arusaadavaks ja panna AI ja teised tehnoloogiad oma äri kasvu jaoks tööle. OIXIO juht räägib ka tulevikujuhi kolmest kriitilisest kompetentsist ning tutvustab iseenda juhtimismudelit.

13.00–14.00 “Õppetund”. Saates räägime, kuidas tehisintellekt muudab õppimise olemust. Kuidas AI aitab kujundada õppimisoskusi ning toetada koolitaja muutunud rolli. Külas on KaiQ asutaja ja tegevjuht Margo Loor ja keeleõpetaja ning andragoog Ilona Säälik, kes jagavad oma kogemusi ja praktilisi vaatenurki. Saadet juhib Katre Savi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.