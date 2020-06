Peaprokurör pikemas intervjuus: peaksime olema sõnadega ettevaatlikumad

Riigi peaprokurör Andres Parmas lausus saates, et seoses koroonatoetustega on korruptsioonioht olemas. Foto: Liis Treimann

Saates „Äripäeva fookuses“ räägime riigi peaprokuröri Andres Parmasega, missuguseks on kujunenud tema neli esimest kuud uues ametis.

Parmas ütles, et prokuratuur on suhtlemisel igati avatud. "Võib-olla see ei meeldi meediale, aga minu arvates võiks teha parandusi pigem selles suunas, et natukene ettevaatlikum võiks oma sõnade valikus olla."