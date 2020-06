Aasta iduinvestor: kriis tõi koondamisi, kuid ka pikaajalist võitu

Sten Tamkivi ja Gerri Kodres. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Äripäeva raadio hommikuprogrammis oli neljapäeva hommikul külas idufirmade poolt eelmise aasta investoriks valitud Gerri Kodres, kes rääkis Eesti start-up-maailma hiidude praegusest käekäigust.

Kodres lausus, et kriis on muutnud idufirmasid konservatiivsemaks: tagasi on tõmmatud laienemisplaane ning muututud selgelt efektiivsemaks. Samuti on Eestis selliseid idufirmasid, kes koondamistest hoolimata on pikas plaanis kriisi võitjad.