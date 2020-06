Väheste petturite otsimisega piirab riik paljusid ettevõtjaid

EVEA asepresident Marina Kaas (keskel) on kriitiline selle osas, kuidas riik väikeettevõtjaid kriisis aitab. Foto: Liis Treimann

"Pettureid tuleb ka kontrollida ja karistada, aga mitte igaks juhuks karistada kõiki, kelle hulgas võib olla üks protsent petturitest." Sedasi rääkis neljapäevases hommikuprogrammis väikeste ja keskmiste ettevõtete katusorganisatsiooni EVEA asepresident Marina Kaas riigi toetustpakettidest.

Kaas märkis, et riik on abipakettidega ühtepidi eraldanud tuhandetele väikeettevõtjatele väga väikese summa ning veel lisaks on seadnud neile karmid piirangud. Näiteks on Kaas kriitiline tööjõumaksude tähtsustamises: väikeettevõtjad tegutsevad mitte ainult töölepingu alusel, mis välistab omakorda palgaabi.