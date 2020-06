Uut moodi kriis: turg teeb rekordeid ja ettevõtjad karjuvad appi

Usutavasti järgmine EKRE esimees, praegune rahandusminister Martin Helme on Eestis üks neist, kes otsustab, millal riik oma rahakotirauad uuesti kinni keerab. Euroopa ettevõtjad kardavad kuristikku palgaabi lõppemise ja nõudluse täieliku taastumise vahel. Foto: Tanel Meos

Ettevõtjad üle Euroopa kardavad päeva, mil riigid lõpetavad palgatoetuse maksmise, kuid appi karjumise asemel võiks keskenduda oma äri tugevamaks muutmisele, leidsid ajakirjanikud saates „Äripäev eetris“.

Väljaanne Bloomberg kirjutas eelmisel nädalal, kuidas ettevõtjad üle Euroopa loevad närviliselt päevi palgatoetuse lõppemiseni, mil nende ärid peavad uuesti päris ise end ära majandama. Kardetakse, et kui riigid oma rahakotirauad kinni keeravad, tuleb kõvasti koondada ja paljud ärid sulgevad uksed. Ajakirjanikud leidsid saates, et toetustest niivõrd palju sõltuvad ettevõtjad on muutunud liiga mugavaks.