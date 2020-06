Euroopa majandus läheneb ähvardavale kuristikule

Kui riigi abi lõppeb, sõltub nõudluse taastumise kiirusest, kas ärid jäävad ellu või kukuvad kokku. Praegu aga paistab, et majanduse kiiret taastumist ei saa loota. Foto: AFP/REUTERS

Portugali ettevõtja Tiago Carvalho loeb närviliselt päevi, mis on jäänud riigi toetuspaketi lõppemiseni, mil tema äri peab uuesti suutma ise end ära majandada. Sarnane mure on praegu ettevõtjatel üle Euroopa, sest majandus taastub väga aeglaselt, kirjutab Bloomberg.

Carvalhole kuulub restoran Portugalis Braga linnas, mis on tuntud riigi vanima katedraali poolest. Muidu on linnas palju turiste, kuid nüüd on koroonaviirus turistid eemal hoidnud ja ka kohalikud kodudesse jätnud. Restorani käive on vähem kui kolmandik sellest, mis oleks tavapärane. Isegi nüüd, kui piirangud on hakanud leevenema, on kliendid eemale jäänud.