Suurettevõtja: Martin Helme saab majandusest hästi aru

Jaan Pillesaar Helmese kontoris. Foto: Andres Haabu

Eesti ühe suurema IT-ettevõtte Helmese ning teenusmajanduse koja juht Jaan Pillesaar peab rahandusminister Martin Helme majandusalaseid teadmisi heaks.

„Mul ei ole olnud au temaga palju kokku saada, aga need kaks või kolm korda, mil me oleme majandusküsimustel vestelnud, olen mõistnud, et ta saab majandusest hästi aru,“ ütles Pillesaar Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis.