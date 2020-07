Rikkuse kuldvõtmed ja finantsvabaduse poole tõuganud 10 eurot

Eestlaste teadmised rikkuse kasvatamisest on maailma tipus. Praktikasse need alati ei jõua. Foto: Igor Sapozhkov

Äripäeva Raadio selle nädala kuulatumad saated keskendusid jõukuse kasvatamisele läbi teooria ja praktiliste kogemuste. Siin on nädala viis hittsaadet, mida tasub kuulata.

1. Investor Toomase tund: 10 eurot esimese investeeringuna ja finantsvabadus paistab

Ka kümne euroga väikese palga kõrvalt on võimalik investeerida ning finantsvabadusse jõuda. Saate külaline Kristi Saare on seda omal nahal tõestanud. Pärast ülikooli õpetajana tööle asudes teenis ta 640 eurot kuus ning alustas selle kõrvalt investeerimist kümne euroga. Täna, üheksa aastat hiljem seisab ta finantsvabaduse lävel ega pea palgatööd enam tegema. Milline on olnud tema teekond ja investeeringud, selgub saatest.