Päikeseenergia laiem kasutus võib kaasa tuua uusi makse

Elektrit tootvaid metallkatuseid valmistava Roofit Solar Energy juht Andri Jagomägi koos president Kersti Kaljulaidiga. Foto: Liis Treimann

Kui järjest rohkem inimesi ühendab ennast elektrivõrgust lahti ning kasutab enda tarbeks vaid päikeseenergiat, siis jääb võrgu ülapidamine järjest vähemate inimeste kanda, rääkis Roofit Solar Energy tegevjuht Andri Jagomägi konverentsil "Säästlik hoone 2020".

"Et suudaksid võrku suudaksid ülal pidada need inimesed, kellel pole päikeseelektrisüsteemi või on neil suured puud või muu probleem, siis ilmselt kehtestatakse mingid maksud. Kas solidaarsed maksud või kogutakse see kokku päikesepaneelide omanikelt. Niimoodi on maailmas juba tehtud. Tundub ebaaus, aga nii on," rääkis Jagomägi.