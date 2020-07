Särtsurataste tootja Ampler kasvab, gaas põhjas

Ampler Bikesi juht Ardo Kaurit selgitas intervjuus, et tema vaade tulevikku on optimistlik. Foto: Raul Mee

Aprillis miljonieurose kuukäibe saavutanud elektrirataste tootja Ampler Bikes juht Ardo Kaurit ütles intervjuus, et nende äri on kriisikindel.

Kuidas see nii on ja miks on tema vaade tuleviku suhtes optimistlik ning kuidas ühisrahastusplatvormid Funderbean ja Fundwise on aidanud neil kiire kasvuhoo sisse võtta, sellest tuli samuti juttu. Investeerimisfestivalil toimunud intervjuu tegi Rivo Sarapik.