Eesti sai uue maksu, mida maksuks nimetada ei julgeta

Plasti ümbertöötlemisega on Eesti Euroopas tagaosas. Foto: IVAN ALVARADO, Reuters/Scanpix

Uurisime hommikuprogrammis, milline mõju on Eestile Euroopa Ülemkogul kokku lepitud plastitasul, mida maksuks ei taheta nimetada. Miks see ikkagi on maks ja mis on selle juures hästi või halvasti, rääkis plastitööstuse liidu tegevjuht Pilleriin Laanemets.

Temaga vestles Äripäeva Raadio praktikant Kertu Mooste.