Kelle hoolde usaldada oma eakad lähedased?

Foto: Estkeer

Eakate eest hoolitsemine ei ole kerge. Keerukust lisab veel tõsiasi, et hooldekodude hinnad tõusevad ning kohti napib.

Eesti ettevõte Estkeer on võtnud oma südameasjaks muuta see protsess lähedaste jaoks kergemaks, pakkudes personaalset hooldusteenust, et hoolealune saaks olla oma kodus nii kaua kui vähegi võimalik.

Hooldusteenusest ning selle erinevatest võimalustest räägib "Sisuturunduse" saates Estkeer OÜ tegevjuht Sander Sassi. Saadet juhib Keit Ausner.

Kuula saadet siit: