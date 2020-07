Ekspert: USA-Hiina kemplus mõjutab ka Eesti ettevõtteid

Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahelise pinge kasvamine jätab jälje ka Eesti ettevõtjate tegevusele, nendib Hiina asjatundja Liisi Karindi. Samas toonitab ta, et mõju ulatub üksikute Eesti ettevõteteni.

"See mõjutab ettevõtteid, kes on pidanud tegema neid otsuseid, et nad ei saa praegu minna Hiina turule või nad ei riski minna," rääkis Karindi Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis kõlanud intervjuus. Hiina asjatundja sõnul mõjutab Hiina ja USA vastasseis Eesti majandust tervikuna õnneks vähe, kuid paneb Euroopa Liidu siiski olukorda, kus tuleb poolt valida.