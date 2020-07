Kristina Kallas: riik liigub vabaduse põhimõttele vastu

Eesti 200 juht Kristina Kallas Foto: Tanel Meos

Eesti 200 juht Kristina Kallas tajub, et riik soovib üha rohkem nii ettevõtete kui ka inimeste tegevust kontrollida.

„Vabadusele, mis oli meile üheksakümnendatest alates väga tugev väärtuspõhimõte ja millele kogu praegune Eesti riik on rajatud, liigutakse vastassuunas,“ ütles Kallas Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta näeb, et see võtab hoogu maha erinevates eluvaldkondades, sealhulgas ettevõtluses tegutsevatel loomingulistel inimestel, kes vabadusi kõrgelt hindavad, ning et see loob riigile halba mainet.